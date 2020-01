Trapani, Petroni: «Pensiamo a salvarci e a rinforzare la squadra»

Fabio Petroni, membro del CdA del Trapani, traccia un bilancio sul momento della squadra siciliana: ecco le sue parole

Fabio Petroni, membro del CdA del Trapani, ha parlato a La Gazzetta dello Sport Sicilia del momento della squadra.

PETRONI – «Come ho sempre detto, è nostra intenzione portare dentro la società esponenti del territorio trapanese. Dobbiamo pensare adesso a una sola cosa, a salvarci e a rinforzare la squadra. Però da soli non ce la facciamo, per questo dobbiamo allargare il nostro orizzonti al resto della Sicilia, dove il Trapani è rimasto l’unica ciambella cui rimane aggrappato il calcio che conta. Sarebbe un disastro se non dovesse salvarsi. Noi ce la metteremo tutta e lotteremo fino all’ultimo secondo».