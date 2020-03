Giovanni Trapattoni manda un messaggio importante all’Italia intera in un momento difficile. Il pensiero dell’ex tecnico

L’ex tecnico bianconero Giovanni Trapattoni sostiene l’Italia intera in un momento difficile come quello dell’emergenza Coronavirus. In un video, l’ex bianconero ha voluto mandare un messaggio importante.

«Adesso è il momento di stare tutti in difesa. Io resto a casa» dice nel video l’ex allenatore.