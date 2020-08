La Triestina avrebbe fatto un sondaggio per Riccardo Bocalon del Venezia

La Triestina è a caccia di attaccanti in vista della prossima stagione di Serie C. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, i biancorossi avrebbero fatto un sondaggio per Riccardo Bocalon del Venezia.

L’attaccante è rientrato dal prestito al Pordenone e per lui sarebbe un ritorno in C dopo le esperienze con Viareggio, Cremonese, Carpi, Sudtirol, Venezia, Prato e Alessandria.