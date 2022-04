Tuchel: «Ci siamo uccisi da soli, primo tempo peggiore da quando sono qui». Le parole del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ha parlato a Sky Sport dopo Chelsea-Real Madrid.

Le sue parole: «È una sconfitta pesante, il primo tempo peggiore che abbiamo fatto qui a Stamford Bridge. A livello individuale e di squadra non puoi giocare così a questi livelli. Siamo stati di gran lunga insufficienti, se fai così perdi. Tante cose non sono andate bene nel primo tempo, non possiamo lamentarci di aver perso. Nel secondo tempo abbiamo fatto 16 tiri a 1 ma quando ti uccidi da solo dopo 48 minuti diventa difficile».