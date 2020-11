Tuchel: «Futuro al PSG? Devo smetterla di sognare»

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato del suo futuro sulla panchina del club francese

«Sono cosa si dice di me. Viviamo in una bolla, ma ne sono a conoscenza. Ho avuto l’idea, un po’ ingenua, che dopo quattro titoli e una finale le persone avrebbero smesso di rimproverarmi. Hanno smesso per cinque giorni, poi hanno ricominciato. Rinnovo? Finora non ci sono state discussioni e dopo tutto quello che ho fatto qui tutte le opzioni sono contemplate. A un certo punto, però, devi smetterla di sognare».