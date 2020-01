Tuchel: «Neymar? Si è goduto le vacanze…» VIDEO

Tuchel, le parole del tecnico del Paris Saint-Germain che questa sera sarà impegnato in Coppa di Francia

Vacanze terminate si torna in campo in tutti i campionati europei. Il tecnico del Psg Tuchel ha parlato proprio di questo, e di Neymar, in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Non seguo i social ed è molto meglio così. Durante le vacanze i giocatori devono divertirsi e rilassarsi seguendo comunque un programma di allenamento individuale. Neymar è partito con il suo preparatore ha dimostrato di aver lavorato. Non ho dubbi sulla sua professionalità».