Tudor “espelle” Gunter in Atalanta-Verona: «Non potevo fare altrimenti». Il difensore era stato graziato dall’arbitro

Episodio da moviola al minuto 28 di Atalanta-Verona. Gunter già ammonito stende Zapata, per l’arbitro è fallo ma non estrae il cartellino per la seconda volta, commettendo probabilmente un errore tecnico

Tudor al 30′ lo sostituisce dicendo al suo difensore: «Non potevo fare altro». La replica del giocatore «Lo so mister lo so» (ridendo).