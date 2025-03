Tudor Juve, come giocheranno i bianconeri dopo la sosta nazionali? Possibile ritorno alla difesa a 3, in attacco...

Tudor Juve, come giocheranno i bianconeri con il tecnico croato? Possibile ritorno della difesa a 3, in attacco due punte o una sola?

L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juve segna un cambio tattico significativo rispetto alla gestione dei bianconeri di Thiago Motta. Il croato, noto per la difesa a tre, dovrebbe impostare la squadra con un 3-4-2-1, un modulo che ha già utilizzato con successo a Verona, Marsiglia e Lazio.

In difesa con il passaggio alla linea a tre, i pilastri del reparto arretrato sarebbero Pierre Kalulu e Federico Gatti, con il primo a destra e il secondo come leader della difesa. Per il ruolo di centrale di sinistra, la scelta sarà tra Renato Veiga e Lloyd Kelly, con l’ex Chelsea leggermente favorito. Sulle corsie esterne, Tudor punterà su Weah a destra e Cambiaso a sinistra, entrambi capaci di adattarsi a diversi ruoli. In mezzo, la coppia titolare potrebbe essere formata da Locatelli e Thuram, che garantiscono equilibrio e fisicità. In attacco il modulo prevede un’unica punta centrale, con un ballottaggio aperto tra Vlahovic e Kolo Muani. Alle sue spalle, Yildiz avrà maggiore libertà di movimento e affiancherà un trequartista tra Koopmeiners e Nico Gonzalez, a seconda delle necessità tattiche.

POSSIBILE XI INIZIALE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga (Kelly); Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners (Gonzalez), Yildiz; Kolo Muani (Vlahovic).