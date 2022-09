Tudor: «Troppe partite, non è umano giocare così tanto»

Le parole del tecnico del Marsiglia, Tudor: «Felice dell’imbattibilità in campionato, ma giocare così spesso non è umano»

Igor Tudor, tecnico del Marsiglia, ha parlato dopo il pareggio con il Rennes, che mantiene imbattuto l’OM in Ligue 1. Di seguito le sue parole.

«Non sono felice, sono super felice. Sinceramente non so cosa dire: penso che ci siano tre o quattro giocatori che dovrebbero ricevere una medaglia perché è stato un tour de force, penso che non sia umano giocare così tante partite ravvicinate tra Campionato e Champions League. Abbiamo speso molte energie, ma siamo stati bravi. Sfrutteremo questo periodo per rimetterci in forma, il mese di ottobre sarà duro».