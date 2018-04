Udinese, ecco Tudor: «Stanchi mentalmente. De Paul ok col Benevento»

Le parole del nuovo allenatore dell’Udinese, Igor Tudor, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Benevento, esordio ufficiale in campionato per il croato

Igor Tudor siede in conferenza stampa per presentare la prima gara da allenatore dell’Udinese in trasferta contro il Benevento. La formazione friulana ha scelto per il cambio in panchina dopo gli ultimi risultati di Massimo Oddo e l’ex calciatore croato della Juventus è stato nominato nuovo allenatore: «Ho trovato i ragazzi stanchi mentalmente. E’ normale in una situazione così. Domani però mi aspetto una buona prestazione, dobbiamo essere solidi, tosti. Non dobbiamo fare calcoli sui numeri della classifica. Dobbiamo concentrarci solo sulla performance, perché il risultato ne è solo una conseguenza. La domenica è solo uno specchio del lavoro fatto in settimana. Serve tempo e servono risultati. Stiamo cercando maggior coesione e i ragazzi devono reagire alla pressioni psicologiche che subiscono».

Prosegue Tudor: «Per quanto riguarda il mio attacco, ho visto ii ragazzi vogliosi di dimostrare qualcosa di buono. Ci sarà spazio per tutti purché dimostrino di volersi sacrificare. De Paul si è allenato, anche bene. Sarà con noi a Benevento. Abbiamo lavorato tanto anche sui calci piazzati. Bisogna lavorare sull’attenzione e sulla concentrazione. Il Benevento gioca un bel calcio. Inoltre giocano in casa, ma ai ragazzi ho detto che non devono pensare al risultato. Dobbiamo concentrarci sulla performance, sulle cose concrete».