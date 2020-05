Il calciatore Cevher Toktas ha confessato di aver ucciso il figlio di cinque anni, malato di Coronavirus: dramma in Turchia

Notizia shock dalla Turchia. Cevher Toktas, calciatore del Bursa YildirimSpor, ha confessato di aver ucciso il figlio di cinque anni mentre era ricoverato in ospedale per il Coronavirus.

«Gli ho messo un cuscino in testa e chiamato i dottori perché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo. L’unica ragione per cui l’ho fatto è che non lo volevo».