Turchia, Galatasaray: Mertens dice addio al calcio? Gol, saluti e lacrime tra gli abbracci per l’ex Napoli – VIDEO

Turchia, Galatasaray: Mertens dice addio al calcio? Gol, saluti e lacrime per l’ex Napoli – VIDEO

Sicuramente è addio al Galatasaray, non è ancora certo, invece, l’addio al calcio. Ma nella giornata di ieri, Dries Mertens ha salutato ufficialmente i suoi tifosi in Turchia, con un gol su rigore e una standing ovation ricevuta al minuto 79′, nel momento della sua sostituzione contro l’Istanbul Basaksehir, nell’ultima giornata di Super Lig.

Il calciatore belga, ex Napoli, è uscito visibilmente commosso e abbracciato dall’affetto dei tifosi e dei suoi compagni, e a fine partita ha lasciato il campo tra le lacrime accompagnato dalla moglie.

Qualche giorno fa aveva parlato del suo possibile addio definitivo al calcio e con quella di ieri potrebbe dunque concludersi, dopo 3 anni, la sua avventura in Turchia, in cui Mertens è diventato leader e simbolo di campo e spogliatoio per il Galatasaray.