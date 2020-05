Turchia, Prosinecki: «Preoccupati per la ripresa» – VIDEO

L’allenatore del Kayserispor, Robert Prosinecki, ha commentato la possibilità di riprendere il campionato in Turchia – VIDEO

La Turchia attende di conoscere il destino del campionato nonostante l’emergenza Coronavirus. Sono molti gli addetti ai lavori preoccupati per l’eventuale ripresa del calcio turco, come Robert Prosinecki.

«Siamo preoccupati per il nostro campionato, se riprenderà. Dicono che andrà tutto bene se non ci saranno contagiati. Se sarà tutto ok andremo avanti, altrimenti faremo altri quattordici giorni di quarantena», ha concluso Prosinecki.