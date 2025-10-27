Turchia, scoppia lo scandalo scommesse: diversi arbitri sotto accusa, ecco cosa sta succedendo

Scandalo scommesse in Turchia: oltre la metà degli arbitri ha un conto di gioco, 152 risultano scommettitori abituali. L’annuncio clamoroso

Il calcio turco è travolto da uno scandalo senza precedenti. Il presidente della Federcalcio, Ibrahim Hacıosmanoğlu, ha convocato una conferenza stampa per denunciare il coinvolgimento diretto degli arbitri nelle scommesse sportive. Secondo i dati diffusi, su 571 direttori di gara professionisti ben 371 possiedono un conto di gioco e 152 risultano scommettitori abituali. Le cifre raccontano una realtà inquietante: tra gli arbitri di categoria superiore e i loro assistenti, così come tra quelli delle categorie inferiori, emergono casi di attività frenetica con dieci arbitri che hanno superato le diecimila giocate e uno che da solo ha piazzato addirittura 18.227 scommesse, mentre quarantadue hanno puntato su oltre mille partite ciascuno e altri si sono limitati a una sola giocata.

Hacıosmanoğlu ha parlato con toni durissimi dichiarando che il dovere della TFF è ripulire il calcio turco da ogni forma di corruzione, spiegando di aver già condiviso i risultati con FIFA e UEFA e di essere profondamente rammaricato per il fatto che gli arbitri abbiano aperto conti a loro nome per scommettere. Ha annunciato l’avvio immediato delle procedure necessarie e ha aggiunto che, dopo aver iniziato con la classe arbitrale, i controlli si estenderanno anche ai membri del suo stesso consiglio direttivo.

Lo scandalo rischia di scuotere dalle fondamenta l’intero movimento calcistico nazionale, mettendo in discussione la credibilità delle competizioni e aprendo una fase di incertezza che potrebbe avere ripercussioni anche a livello internazionale.

