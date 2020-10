Turchia, svolta decisiva: stadi riaperti al 50% della capienza

Svolta decisiva in Turchia: gli stadi, nel prossimo turno di campionato, riapriranno al 50% della loro capienza

Mentre in Italia viene confermata la presenza di un massimo di mille tifosi allo stadio (per ora), la Turchia compie un passo decisivo per reintrodurre ancora più spettatori.

La federazione turca, infatti, ha varato la decisione di riaprire gli stadi fino al 50% della capienza. Il provvedimento avrà valore a partire dal 17 ottobre e rappresenta una delle prime aperture di questa portata per quanto riguarda il calcio europeo.