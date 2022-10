Turone sul famoso gol annullato: «Abbiamo preso a calci sia l’arbitro che il guardalinee »

Maurizio Turone è tornato a parlare dopo il famoso gol annullato dopo Juventus-Roma del 1981. Ecco le sue dichiarazioni

Maurizio Turone è tornato a parlare dopo il famoso gol annullato in un Juve–Roma del 1981 a margine della presentazione del film “Er gol de Turone era bono”, prodotto dalla Rai. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sapevo che quel gol era regolare, non avevo bisogno di aspettare le moviole. Abbiamo preso a calci sia l’arbitro che il guardalinee per tutto il tunnel che portava agli spogliatoi: credo fossero in buonafede, ma l’errore è stato clamoroso».