Tutti su Politano: contatti Inter-Sassuolo ma occhio a Lazio e Roma

Matteo Politano piace a tutti. L’Inter appare in pole sulla concorrenza ma attenzione a Lazio, Napoli e Roma: le ultimissime

Ha disputato una grandissima stagione, è stato vicino al Napoli a gennaio ed è pronto a lasciare il Sassuolo: Matteo Politano, attaccante classe ’93, deve tanto a mister Iachini che lo ha fatto giocare da attaccante centrale nel finale di stagione. Il giocatore ha dimostrato di saper fare più ruoli e la sua duttilità potrebbe tornargli utile nel prossimo futuro. Il futuro dell’attaccante sembra essere lontano dal Sassuolo ma i neroverdi non faranno sconti e continuano a chiedere 30 milioni di euro per lasciar andare il gioiellino ex Roma.

L’Inter è in pole e in settimana incontrerà i dirigenti del Sassuolo per fare il punto della situazione. I nerazzurri hanno pronta un’offerta che prevede cash più l’inserimento di alcune contropartite tecniche come ad esempio Pinamonti, Valietti e Bettella, giocatori graditi al Sassuolo ma Ausilio e company non sono gli unici a seguire l’attaccante classe 1993. Anche la Lazio, che sta trattando Francesco Acerbi, vuole provare a imbastire un affare con il Sassuolo: cash più Cataldi e Palombi per Ace&Poli. Il Napoli segue la vicenda, la Roma ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore.