Udinese, un tesoretto da 60 milioni tra Bijol e Solet, ma i friulani non vogliono vendere entrambi

Udinese, tra Bijol e Solet in difesa i friulani hanno un tesoretto di almeno 60 milioni: in estate potrebbe partire qualcuno, ma non entrambi

Nelle ultime giornate di campionato, i due difensori centrali dell’Udinese, Jaka Bijol e Oumar Solet, saranno al centro delle attenzioni di diversi club, con Inter e Napoli in prima fila. Entrambi i giocatori sono stati già monitorati a gennaio, ma il centrale francese, Solet, ha attirato l’interesse anche dalla Premier League, con squadre come West Ham e Manchester United pronte a inserirsi nella corsa. Secondo Il Messaggero Veneto, la cessione dei due difensori è possibile, ma la famiglia Pozzo ha dichiarato che solo uno dei due lascerà il club per non indebolire la squadra, con il valore di Bijol fissato a 25 milioni e quello di Solet a 35 milioni di euro.

Nel frattempo, l’Udinese si sta guardando intorno per rinforzare il reparto difensivo, dopo che l’acquisto di Valentin Gomez dal Velez è saltato. Il primo obiettivo della squadra bianconera è Jay Idzes, difensore del Venezia, mentre a livello internazionale è seguito il giovane senegalese Gora Diouf, classe 2003, attualmente al Sion, che interessa anche a Monaco, Hoffenheim e Basilea.