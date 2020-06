Udinese Brescia, i convocati di Diego Lopez: fuori Balotelli

Diramato l’elenco dei convocati di Diego Lopez l’amichevole programmata tra Brescia e Udinese: Balotelli fuori dalla lista

Il Brescia Calcio attraverso un comunicato ufficiale ha pubblicato l’elenco dei convocati per l’impegno amichevole contro l’Udinese di Gotti. Non passa inosservata l’esclusione di Mario Balotelli, che negli scorsi giorni ha lamentato problemi gastrointestinali, così come Cistana e Chancellor.

CONVOCATI: Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Ghezzi, Aye, Mangraviti, Alfonso, Skrabb, Viviani, Bisoli, Martella, Dessena, Romulo, Semprini, Bjarnason, Papetti.