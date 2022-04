Udinese Cagliari, Joao Pedro torna al gol: quota cento in A per Deiola

Doppia notizia in casa Cagliari nel match contro l’Udinese: Joao Pedro torna al gol in Serie A dopo due mesi e Deiola tocca quota 100 presenze

E’ in corso la partita tra Udinese e Cagliari. Partita importante per i punti in palio per la salvezza. In casa rossoblù la notizia è il ritorno al gol di Joao Pedro.

L’attaccante non segnava in Serie A da due mesi, mentre traguardo importante anche per Deiola che con la presenza di oggi sale a quota 100 nella massima serie.

