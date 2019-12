Udinese Cagliari, Maran: «Vogliamo ripartire, è un test impegnativo»

Maran su Udinese Cagliari: «Non parlo mai degli assenti, non è rispettoso nei confronti di coloro che vanno in campo»

L’allenatore del Cagliati Rolando Maran, dopo la consueta conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: «Vogliamo ripartire subito dopo la sconfitta contro la Lazio che ci ha lasciato un po’ di rabbia addosso. Avevamo sempre gestito bene i minuti finale, con la Lazio non l’abbiamo fatto. Abbiamo una grande voglia, contro un’Udinese temibile e con una identità precisa»

«Tanti assenti? Non parlo mai degli assenti, non è rispettoso nei confronti di coloro che vanno in campo. Abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa, servirà la giusta mentalità».