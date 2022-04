Udinese, Cioffi dopo il 5-1 al Cagliari: «Continuiamo ad essere affamati. Stiamo creando la forza del gruppo»

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la netta vittoria ai danni del Cagliari. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Personalmente mi sento in una zona comfort, perché sono protetto da uno staff che lavora sodo. E poi la punta dell’iceberg sono i ragazzi. Quel che si sta creando è la forza del gruppo: non mi riferisco solo ai ragazzi, ma a tutti e questa è una cosa che vogliamo coltivare giorno per giorno. L’obiettivo è quello di mantenere un alto standard di prestazioni, indipendentemente dal risultato. L’obiettivo è raggiunto, ma quel che siamo diventati e che vogliamo continuare a essere è una squadra affamata, con mentalità e idee di gioco».