Udinese, Cioffi: «Inter? Voglio sempre vincere. Mi piace il calcio propositivo e aggressivo»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport i suoi segreti e la sfida all’Inter. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Domani sarà una partita difficilissima. Ultimamente non ne ricordo di facili perché abbiamo affrontato la Fiorentina che si sta giocando le coppe europee e la Salernitana per i punti di una speranza inattesa. Noi proviamo sempre a vincere»

SEGRETI – «Mi piace leggere, ascoltare la musica e soprattutto voglio vincere. Il mio gioco è quello di attirare la squadra avversaria salvo poi cercare la profondità per lo spazio. Mi piace il calcio propositivo, aggressivo e guidato dalla mia logica. Si va in campo per gli obiettivi ma anche per lasciare il segno. In campo dobbiamo sputare sangue in modo tale che ci guarda non possa rimproverarci nulla».