Udinese, contro l’Atalanta maglia speciale in onore di medici e infermieri

Udinese in campo con una maglia dedicata a medici e infermieri che hanno combattuto in prima linea il Coronavirus

L’Udinese scenderà in campo contro l’Atalanta indossando una maglia dedicata agli operatori sanitari per l’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus: «In occasione del primo match da disputare alla Dacia Arena dalla ripresa del campionato Udinese Calcio vuole omaggiare chi ha combattuto, in prima linea, il Covid-19. Il club, dunque, ha scelto di dedicare un’apposita patch, applicata sulle maglie utilizzate nella gara contro l’Atalanta, su cui compare la scritta: “Grazie infermieri e medici per il vostro impegno”».

«Un gesto simbolico e, al tempo stesso, emblematico per dimostrare la gratitudine di tutta la famiglia bianconera ai tutto il personale sanitario per l’abnegazione, la professionalità e l’autentica vocazione per la propria missione dimostrata in questi tempi duri.

Contestualmente, sui led a bordocampo, Udinese Calcio e il suoi tifosi omaggeranno anche i tifosi dell’Atalanta e tutta la popolazione bergamasca duramente colpita dal virus, un modo per dimostrare vicinanza e dare l’incoraggiamento ad una città intera che ha sofferto e che, adesso, rinasce anche attraverso il calcio», si legge nella nota ufficiale del club friulano.