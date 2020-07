Udinese, De Paul: «Siamo contenti. Dybala un fuoriclasse»

Rodrigo De Paul commenta il match contro la Juventus: le dichiarazioni del centrocampista dell’Udinese

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus.

PRESTAZIONE – «Sono molto contento. Abbiamo affrontato la squadra migliore d’Italia, non era facile perché in questo percorso sono successe cose un po’ brutte come perdere tanti punti al novantesimo. Giravano un po’ le cose al contrario. Riuscire a vincere una partita così fa molto piacere».

POST LOCKDOWN – «Ho lavorato tanto, anche con doppi allenamenti. Mi sono allenato con un preparatore, anche ora sto con lui. C’è stato un mese per spingere. Nel calcio rimane quello che fai nelle ultime quattro-cinque partite e volevo finire bene questa stagione. Sto bene fisicamente e quello mi dà la tranquillità e posso pensare anche di più».

DYBALA – «È mio fratello, siamo insieme sempre, ci sentiamo, facciamo le vacanze insieme. Fino ad adesso aveva quasi sempre vinto lui, oggi è toccato a me. Però il nostro rapporto non viene intaccato dal risultato, gli voglio molto bene e sono molto contento per la sua stagione. Non mi sorprende, è un fuoriclasse, vederlo così in forma mi fa molto piacere».