Udinese, Deulofeu determinante: «Spacca la difesa dell’Inter, fa tutto»

Il numero 10 dell’Udinese Deulofeu è stato il migliore nel match stravinto contro l’Inter

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, è stato il migliore in campo nel match vinto 3-1 contro l’Inter. Per La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha giocato una partita da 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il gol arriverà. In compenso fa tutto: torna, imposta, spacca la difesa, prende un palo, regala due assist. E siamo a 5, già raggiunto il record personale in campionato. A volte egoista, ma nessuno è perfetto».