Udinese, domani Mandragora sarà operato: il comunicato

Brutto infortunio per il calciatore dell’Udinese Rolando Mandragora che verrà operato domani per la rottura del crociato

Stagione finita per Rolando Mandragora, per lui rottura del crociato ed operazione obbligatoria. Il calciatore, come comunicato sul sito ufficiale dell‘Udinese, verrà operato nella giornata di domani.

«Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora sarà sottoposto, nella giornata di domani, ad intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la regolarizzazione del menisco esterno. L’operazione sarà effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma».