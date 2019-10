Udinese, ecco i nomi per il dopo Tudor

In casa Udinese si sta ragionando su a chi affidare la panchina dell’Udinese dopo l’esonero di Igor Tudor. Ecco i nomi

In casa Udinese si sta ragionando su chi affidare la panchina bianconera dopo l’esonero, ormai imminente, di Igor Tudor. Come riporta Gianluca Di Marzio, il sogno rimane Gennaro Gattuso ma la strada rimane difficile per il numero di collaboratori che vuole e che fa salire il saldo economico dell’operazione.

Piacerebbe il ritorno di Guidolin, ma non ci sono stati ancora contatti concreti. Resta in piedi la pista che porta anche a Carrera. Sono tanti dunque i profili valutati, tra questi anche Colantuono e Marino. Più lontana l’ipotesi Di Biagio.