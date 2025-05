L’Udinese segna poco, Felipe: «Si deve cercare un’alternativa a Thauvin e capire quel che può dare Sanchez. Runjaic ha fatto bene soprattutto in questo aspetto»

Le parole di Felipe, ex difensore dell’Udinese, dopo le difficoltà avute dai friulani in zona gol in questa stagione: «Serve un’alternativa a Thauvin»

Ex dell’Udinese, Felipe Dal Bello attualmente allena i ragazzi della Triestina. Sul Messaggero Veneto c’è un’intervista dedicata alla squadra di Runjaic, protagonista di un campionato trascorso serenamente, senza particolari scossoni.

L’ATTACCO – «Per risolvere il problema del gol l’obiettivo sarà trovare assolutamente un’alternativa a Thauvin e capire anche se Sanchez potrà essere utile in quest’ottica».

POCHE RETI DI RECENTE – «A me sembra evidente che l’assenza di Thauvin, e di un giocatore dalla sue caratteristiche, abbia influito sulle scelte dell’allenatore e quindi sui risultati. La fatica evidenziata nella manovra offensiva senza il francese è stata lampante e impone delle riflessioni, ma soprattutto richiama l’esigenza di trovare almeno un altro giocatore con le caratteristiche del capitano. Qualcuno che salta l’uomo e che sa portare tensione nelle difese avversarie è fondamentale in ogni squadra».

SANCHEZ PUO’ PESARE – «Sì per caratteristiche. A Torino è entrato come una molla, non l’ho mai visto fermo e si è dato da fare manifestando un grande atteggiamento che non era affatto scontato per come è andata la sua annata. Conoscendolo, so che un campione come lui vorrà ripartire con orgoglio per dimostrare che è stato solo sfortunato, anche se avrebbe potuto riprendere una forma migliore trovando campo con più continuità. Tuttavia, va anche detto che non lo abbiamo mai visto giocare assieme a Thauvin anche quando c’erano le possibilità, e questo potrebbe in fluire sui programmi».

RUNJAIC DOVEVA GIOCARE CON DUE PUNTE – «No, perché il tecnico ha dato stabilità alla squadra senza ingessarla troppo. Eravamo abituati a una certa didattica e a una squadra schematica negli anni scorsi, mentre abbiamo visto una certa alternanza di moduli che ha per messo di crescere ai giocatori. L’Udinese è diventata una squadra difficile da affrontare per questa capacità di esse re camaleontica. Il problema del tecnico è stato proprio quello di non avere dei ricambi a Thauvin».