Udinese, finalmente Deulofeu: «Crea insidie e svolazza sulla trequarti»

Contro la Fiorentina, l’Udinese ha ritrovato il miglior Deulofeu. Ottima la prestazione dello spagnolo

Nella vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, l’Udinese ha ritrovato il miglior Deulofeu apparso in affanno nelle prime uscite. Per La Gazzetta dello Sport è lo spagnolo il miglior in campo della sfida con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Lo scippo a Venuti vale tre punti. Poi svolaz- za sulla trequarti creando altre insidie. E si sbatte in copertura».