Udinese, Gotti: «Commesso ingenuità. Rigore? Incommentabile»

Luca Gotti ha analizzato il pareggio con il Genoa: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese a Sky Sport

«Abbiamo commesso due grosse ingenuità. In questo modo vanifichiamo completamente il sacrificio e l’impegno messo precedentemente. Sapevamo l’importanza della sfida e abbiamo dato il giusto peso, prima di concedere il gol al Genoa abbiamo condotto per larghi tratti. Il rigore? Credo che non sia nemmeno da commentare perché intervenire in quel modo su di un giocatore spalle alla porta in Serie A è incommentabile. Resta il grande dispiacere di aver regalato punti a tempo abbondantemente scaduto, e non è la prima volta quest’anno».