Udinese, Gotti: «Meglio nella ripresa. Mihajlovic? Non rispondo»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato del pareggio contro il Bologna nel post partita: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Luca Gotti ha parlato dopo Udinese-Bologna.

REAZIONE – «Nell’intervallo ho detto ai miei che non ero per nulla contento del primo tempo. Abbiamo giocato in maniera lenta, molle. La ripresa è stata diversa».

MIHAJLOVIC – «Non ho nessuna intenzione di replicare, ma capisco che gli dispiaccia pareggiare la partita con un uomo in più. La prima impressione sembra che non sia Becao che va addosso a Skorupski, ma l’opposto. Noi siamo troppo condizionati dal punto di vista emotivo e su questo si misura il livello dei calciatori. Abbiamo concesso tanto a loro e dobbiamo lavorare per sistemare gli errori».

BETO – «Il ragazzo ha dentro qualcosa di diverso rispetto agli altri, come ha detto Thiago Motta del suo Gyasi».