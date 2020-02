Udinese, Gotti: «Dobbiamo essere contenti del pareggio contro il Brescia»

Luca Gotti vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio maturato fra Brescia e Udinese: le parole del tecnico dei friulani

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato il pareggio strappato in casa del Brescia dopo i 90′. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri.

«Dobbiamo essere contenti di aver pareggiato, stavamo per combinare una frittata dopo una partita incredibile. Il vero errore è stato non segnare prima e prendere la rete in quel modo, con una punizione a centrocampo, dopo non aver concesso tante occasioni. Abbiamo provato a vincere dopo le tre sconfitte di fila, che alla fine ti incutono timore, non è facile venire da tre ko consecutivi».