Udinese, Gotti: «Due occasioni alla Roma, sono disturbato»

Luca Gotti ha commentato la vittoria ottenuta in casa della Roma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma.

CRESCITA – «Ho avuto la percezione che la squadra sia cresciuta nel tempo e rimasta strana. Non è stato facile, ma vogliamo essere propositivi e fare risultato per capire di essere sulla strada giusta».

GESTIONE – «La squadra mi è piaciuta fino all’1-0, quando la Roma era in inferiorità numerica abbiamo avuto paura di vincere e sbagliato cose semplicissime. Nel secondo tempo è cambiato qualcosa, ma sono pignolo e mi disturba aver dato alla Roma due possibilità alla Roma di rientrare in partita».

DE PAUL – «È un giocatore pronto per le massime competizioni, lo ha dimostrato da solo. Questo ruolo gli permette di sfruttare ogni sua qualità, lui è bravo a migliorare gradualmente per diventare sempre più continuo. Sta dando grandi segnali, soprattutto mentali».

FOFANA – «Ritengo che sia pronto a giocarsi delle partite di Champions League, esattamente come De Paul. L’ho inserito a gara in corso per sfruttare meglio le sue caratteristiche».

CALENDARIO – «Sarà una settimana decisiva tra Genoa, Spal e Sampdoria».