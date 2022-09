Guidolin: «Sottil sta dando continuità all’Udinese. Europa? Lo auguro a Pozzo e ai tifosi»

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato della stagione della squadra di Sottil a La Gazzetta dello Sport

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato della stagione della squadra di Sottil a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SOTTIL – «Sottil aveva fatto bene in serie B, sta dando continuità a un gruppo che dal girone di ritorno della scorsa stagione aveva cominciato a mostrare le proprie qualità. Non è soltanto una squadra molto strutturata fisicamente, ma anche con molta qualità e ottime individualità».

UDINESE – «E’, innanzitutto, una squadra rodata. Ma quel che ha aggiunto è la consapevolezza di essere in grado di fare qualcosa di importante. Ora si è creata questa situazione favorevole che l’Udinese si merita tutta»

PEREYRA – «Sì. Perché il giocatore c’è, il ragazzo pure. Pereyra c’è sempre stato. Può fare tutti i ruoli, è un generoso. Ce ne vorrebbero tanti di Pereyra nelle squadre. Il fatto che mi citi mi fa molto piacere. Ma è lui che si è meritato questa bella carriera».

BETO – «E’ un centravanti molto strutturato fisicamente. E’ veloce, vede la porta, ha una progressione incredibile, ma è pure tecnico. Non mi stupisce quel che sta facendo»

UDINESE EUROPA – «Pozzo sogna il ritorno in Europa? Glielo auguro con tutto il cuore. Ma me lo auguro anche per tutti gli splendidi tifosi friulani che hanno ritrovato l’entusiasmo in questo bellissimo avvio di campionato. Ricordo che ai miei tempi tornavamo dalle trasferte in Italia e in Europa e loro ci accoglievano a notte fonda all’aeroporto di Ronchi».