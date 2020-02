Udinese Inter: il ritorno al 352 dà più efficacia alla squadra

Quando Barella è tornato a fare la mezzala, l’Inter ha guadagnato pericolosità offensiva. L’ex Cagliari ha confezionato l’assist per Lukaku

Per larghe fasi del match, l’Inter non riusciva a rendersi pericolosa. L’ibrido tra 3412 e 352 con Eriksen tra le linee non stava dando ai nerazzurri la rifinitura sperata. Con l’ingresso di Brozovic, l’Inter è tornata a un 352 più classico, con Barella che è stato il primo a beneficiarne.

L’ex Cagliari ha inciso da mezzala, come dimostra l’assist per il gol di Lukaku. Con Vecino e Barella costantemente a rimorchio per supportare le punte, i nerazzurri sono quindi tornati ad avere peso offensivo.