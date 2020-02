Udinese Inter: Sema è incontenibile nel dribbling, Moses soffre

Moses ha sofferto contro Sema in Udinese-Inter. Il quinto svedese ha seminato il panico sul suo lato, con tanti dribbling vinti

Nonostante la sconfitta, l’Udinese ha creato molto contro l’Inter. Sema è stato una delle principali fonti creative dei bianconeri. L’Inter ha sofferto abbastanza sul proprio lato destro, con Moses in affanno nel contenere la fisicità dell’avversario.

Lo svedese è stato, non a caso, il giocatore dell’Udinese che ha azzeccato più dribbling. Ben 5, situazioni che tra l’altro hanno portato a diverse occasioni da rete. Non è però bastato all’Udinese per uscire da un risultato positivo.