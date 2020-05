Udinese, Marino: «30 milioni per De Paul? Forse l’anno scorso»

Marino ha commentato le voci di mercato che riguardano De Paul: le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le voci di mercato che vorrebbero Rodrigo De Paul lontano dall’Udinese in vista della prossima stagione.

«De Paul via per 30-35 milioni? Vi ringrazio, ma è un prezzo piuttosto tirato. Quella cifra per De Paul potevamo prenderla l’anno scorso, ma così non è stato», ha ammesso il responsabile dell’area tecnica del club friulano.