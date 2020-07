Udinese, Marino: «Diritto di recompra per Mandragora esteso dalla Juve»

Pierpaolo Marino ha parlato del futuro di Rolando Mandragora: le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica dell’Udinese

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Rolando Mandragora:

«Il diritto di recompra della Juventus scadeva il 30 giugno, ma è stato prorogato al 1° settembre. Non so se la Juventus eserciterà il diritto, al momento ci interessa poco perché pensiamo alla salvezza, non al mercato. Il suo infortunio è stato molto traumatizzante per tutti, anche per noi dirigenti che ne abbiamo viste tante».