Udinese, Musso: «Tifosi, abbiate pazienza. Tutto passerà»

Il portiere dell’Udinese Musso ha svelato come trascorre le proprie giornate durante l’emergenza Coronavirus

Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha raccontato le sensazioni di questi giorni, in piena emergenza Coronavirus: «Trascorro questi momenti a casa con la mia fidanzata. Ci piace guardare la tv e giocare con nostro cane. In più ci teniamo in forma. La società mi invia il programma degli esercizi che devo fare e io li faccio a casa mia».

«Come mi relazione con i miei compagni? Sfruttiamo un gruppo Whatsapp per tenerci in contatto e farci anche qualche risata per passare il tempo. Ai tifosi chiedo di avere pazienza per affrontare al meglio questo momento. Perché sono convinto che presto tutto questo passerà e torneremo insieme a giocare e a tifare nel nostro stadio».