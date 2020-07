Udinese, Nestorovski: «Prossimo anno 10 gol. La rete alla Juve…»

Ilija Nestorovski ha fatto il punto della situazione in casa Udinese: le dichiarazioni dell’attaccante bianconero

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese TV per fare il punto in casa bianconera.

UDINESE – «Gotti quando è arrivato ha avuto poco tempo per lavorare. Piano piano si è costruito la sua idea di gioco e con il passare del tempo la squadra è migliorata. E come migliora la squadra migliorano anche tanti giocatori. Prima del lockdown abbiamo giocato bene, dopo abbiamo avuto un po’ meno sfortuna. Adesso gestiamo meglio le partite: abbiamo vinto contro due grandi squadre e abbiamo pareggiato contro la Lazio; peccato solo per i punti persi contro il Genoa e contro il Napoli».

JUVENTUS – «Fare 20 passaggi e segnare il goal alla Juve è un’azione da grande squadra. Adesso sappiamo di essere forti e siamo consapevoli di poter giocare contro tutti. Abbiamo vinto a Roma contro la Roma, abbiamo vinto contro Juventus. Sappiamo di essere una grande squadra e affrontiamo le partite per fare punti».

BILANCIO STAGIONALE – «Avevo promesso 10 goal, però non conoscevo ancora bene la squadra; piano piano sono riuscito a farmi conoscere. Con il passare del tempo sono migliorato tanto e spero di raggiungere la doppia cifra nel prossimo campionato».