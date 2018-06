Udinese, è fatta per il nuovo allenatore: sarà Julio Velazquez. Spagnolo, classe 1981, arriva in Friuli dopo due stagioni sulla panchina dell’Alcorcon

Il nuovo allenatore dell’Udinese sarà Julio Velazquez. Una scelta a sorpresa per la società friulana, che non ha rinnovato la fiducia a Igor Tudor dopo l’arrivo nel finale di stagione al posto di Massimo Oddo. Spagnolo, classe 1981, il tecnico approda a Udine dopo due stagioni sulla panchina dell’Alcorcon, squadra militante in Segunda Division (la Serie B spagnola). Come riportato da Sky Sport, l’allenatore è già arrivato in Friuli dove a breve apporrà le firme sul contratto che lo legherà al club bianconero.