Julio Velazquez, chi è il nuovo allenatore dell’Udinese

L’Udinese ha deciso chi sostituirà Igor Tudor in panchina, si tratta dello spagnolo Julio Velazquez: andiamo a scoprirne di più sul nuovo allenatore bianconero

Julio Velazquez è un carneade per il calcio italiano. La decisione dell’Udinese di chiamarlo come nuovo allenatore ha lasciato sorpresi molti tifosi e addetti ai lavori. In tanti si sono chiesti chi è Velazquez, ma spulciando il suo curriculum ci si accorge che è giovane, ma allena da una vita. Nato a Salamanca nell’ottobre del 1981, ha iniziato a allenare in Spagna a soli sedici anni, prendendo il timone del San Nicolas. La prima esperienza coi grandi l’ha avuta nel 2004 col Peña Respuela ma è arrivato al calcio che conta solo nel 2008 al Poli Ejido. Da lì è passato al Valladolid B, poi alla prima squadra dell’Ejido, in seguito il Villarreal.

Col Sottomarino Giallo ha fatto tutta la trafila: la squadra C, la squadra B e infine la prima squadra. Murcia, Betis, Belenenses e Alcorcon sono le successive compagini allenate. Sia al Villarreal che al Betis e al Belenenses è stato esonerato, mentre con l’Alcorcon si è classificato a metà della Segunda Division. Teorico del gioco di posizione, nell’ultima stagione si è salvato dopo una partenza molto difficile per la sua squadra. Lo scorso 4 giugno ha dato l’addio ufficiale ai gialloblu e adesso è pronto per l’Udinese. Una curiosità lega l’Alcorcon e l’Udinese: il presidente degli spagnoli Roland Duchatelet ha avuto squadre in tutta Europa, anche in Inghilterra, un po’ come Pozzo.