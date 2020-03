Udinese, Okaka: «La mia esperienza a servizio del gruppo»

L’attaccante dell’Udinese Okaka ha parlato della sua esperienza con la maglia bianconera nel corso di questa stagione

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha parlato della sua avventura in Friuli: «L’Udinese è una società molto presente nella vita di noi giocatori. Da quando è iniziata la sosta forzata abbiamo puntualmente ricevuto a casa tutto ciò che ci serve per portare avanti la preparazione, dall’attrezzatura ginnica agli integratori e ai programmi alimentari. Non è facile trovare una squadra con tale organizzazione».

«Sono contento che il mio ruolo nello spogliatoio venga riconosciuto. Cerco di mettere la mia esperienza a servizio del gruppo, ma è solo grazie alla compattezza di quest’ultimo che si riesce a raggiungere determinati risultati. Quest’anno abbiano sicuramente raccolto meno di ciò che meritavamo. Nelle ultime 7-8 partite abbiamo prodotto una mole di gioco notevole ma ciò non è bastato a evitare alcune sconfitte».