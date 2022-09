Udinese, Padelli: «Inter non al top, ma crea pericoli da tutte le parti»

Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: le dichiarazioni verso l’Inter

Le dichiarazioni del portiere friulano Padelli:

LE DICHIARAZIONI– «Il pericolo per noi è da tutte le parti, dalla difesa, al centrocampo, all’attacco; forse non sono ancora al top, non sempre sono stati brillanti, ma l’Inter è sempre l’Inter. Contro il Viktoria Plzen hanno vinto con pieno merito, hanno centrato l’obiettivo e si sono resi protagonisti di una buona prestazione. Non si venga a dire che il loro impegno era facile, in Champions può succedere di tutto».