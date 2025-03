Udinese Parma, Chivu stavolta gioca per non prenderle e perde. Il migliore è Suzuki,tra gli altri solo in 4 si salvano - Calcio News 24

Udinese Parma, Chivu e quegli errori che sono costati molto caro alla squadra crociata. Cosa è andato storto contro i bianconeri friulani?

Il Parma di Chivu, dopo la bella prova d’esordio in casa, cade a Udine per la rete di Thauvin dagli undici metri. Chi si è salvato comunque tra gli emiliani? Non tantissimi, secondo i giudizi de La Gazzetta dello Sport. E comunque non l’allenatore, che stavolta non raggiunge la sufficienza.

SUZUKI – voto 6,5: «Se il Parma non crolla nel primo tempo è perché lui si oppone bene sia su Thauvin che su Atta. Attento».

VALENTI – voto 6: «Con Lucca nel primo tempo se la cava bene».

ESTEVEZ – voto 6: «Lancio stupendo per Man, ordine in mezzo: non era da cambiare».

ALMQVIST – voto 6: «Dà qualcosa quando entra, salta Padelli in velocità, ma c’è San Solet a salvare la vittoria».

MAN – voto 6: «Una sola occasione, ma Padelli è strepitoso, poi arretra».

CHIVU – voto 5,5: «Gioca per non prenderle, con due blocchi bassi, ma davanti fa troppo poco».