Udinese, brutta scena prima del rigore tra i giocatori: Runjaic sostistuisce Lucca alla mrezz'ora

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha richiamato in panchina Lorenzo Lucca, dopo aver trasformato il rigore del vantaggio.

Nel primo tempo del match del Via del Mare tra Udinese e Lecce, al minuto numero 36 il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic ha richiamato in panchina Lorenzo Lucca, che aveva da poco trasformato il rigore del vantaggio, al suo posto Iker Bravo.

Prima del rigore trasformato dall’attaccante bianconero c’è stata una brutta scena che ha portato il tecnico ad optare per il cambio: Lucca ha preso il pallone e non ha voluto lasciarlo al rigorista designato della squadra, Florient Thauvin, capitano dell’Udinese. Dopo esser uscito dal campo Lucca si è confrontato in panchina con il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler.