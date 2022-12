Rinnovo Pereyra, l’argentino aspetta una mossa dell’Udinese

Roberto Pereyra è in scadenza a giugno 2023 e aspetta una mossa dall’Udinese per quanto riguarda il rinnovo di contratto

Insieme a lui anche altri cinque sarebbero in scadenza a giugno e per questo la società sta valutando il da farsi. La Fiorentina è interessata al Tucu, anche se il giocatore non ha mai nascosto la voglia di chiudere la carriera al River Plate. Pozzo a gennaio non lo regalerà qualora dovesse prospettarsi la cessione, Italiano resta in allerta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.