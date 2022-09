Udinese Roma: i precedenti in terra friulana – VIDEO

La quinta giornata di Serie A propone una sfida delicata per la Roma capolista che si recherà in Friuli per affrontare l’Udinese

L’Udinese è reduce da due vittorie consecutive, a Monza e in casa con la Fiorentina. Il goleador del momento è Beto: in entrambe le vittorie è riuscito ad andare in gol.

Grande entusiasmo in casa Roma per il primato in classifica. Insieme a uno splendido Dybala dell’ultima gara, la Roma può vantare una difesa che in 4 giornate ha subito un solo gol, la punizione di Vlahovic