Sanchez si sfoga: «Fuori dal progetto Udinese? Non dipende da me. Io cerco di fare questo» - Calcio News 24

Sanchez, attaccante dell’Udinese, si sfoga sul poco minutaggio che sta avendo alla corte bianconera. L’annuncio sui social

Attraverso i propri canali social, Sanchez, attaccante dell’Udinese, si sfoga sul poco minutaggio nonostante gli infortuni che hanno fortemente condizionato la sua stagione attuale fino ad ora.

LA DELUSIONE DI SANCHEZ – «Attualmente mi sento in perfette condizioni. Giocare non dipende da me, ma da decisioni tecniche. . . Io devo solo essere in forma e disponibile per la mia squadra, nel modo più professionale come ho sempre fatto»